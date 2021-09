Lucca Biennale Cartasia, prorogato il bando per le opere outdoor

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle candidature al bando Outdoor 2022 per la prossima edizione di Lucca Biennale Cartasia, incentrato sul tema The White Page.

The White Page è la possibilità di un futuro diverso, un sogno da realizzare, un’ambizione, una prospettiva diversa, infinite possibilità, un salto nell’oscurità, e il coraggio di scegliere.

La nuova scadenza per la sezione Outdoor è il 30 novembre prossimo,.

Le opere presentate per la sezione Outdoor, previa selezione della giuria, saranno esposte nelle seguenti piazze della città di Lucca: Piazza San Martino, Piazza Napoleone, Piazzale Verdi, Porticato Pretorio, Piazza Guidiccioni, Piazza San Frediano, Piazza San Francesco, Piazza Cittadella, Piazza Antelminelli, Piazzale Arrigoni.

E’ possibile partecipare a Lucca Biennale di Cartasia in due categorie: Indoor e Outdoor.

Per qualsiasi domanda rivolgersi a info@luccabiennale.com