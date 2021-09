Una nuova strada per liberare i residenti dal traffico dei camion di Sistema Ambiente: via alla conferenza dei servizi

Nuova strada di collegamento tra la Sarzanese e via dei Sillori a Nave più vicina. È stata infatti avviata la relativa conferenza dei servizi.

Ad annunciarli è l’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini: “È partito l’iter – dice – dal quale prendono le mosse tutti i passaggi successivi per arrivare, entro la fine del mandato, all’inizio dei lavori per la viabilità alternativa di Nave, che, finalmente, libererà via Ducceschi, via della Polveriera, via Pellegrini, via dei Sillori e via del Bozzo dal traffico di attraversamento, soprattutto dei mezzi di Sistema Ambiente”.

“Questo è un impegno che ci eravamo presi cinque anni fa in campagna elettorale – conclude – e che ora diventa, giorno dopo giorno, sempre più reale e concreto: i soldi ci sono, il progetto anche, si va spediti verso il cantiere. Gli abitanti di quella parte di Nave sono i più esposti al passaggio dei mezzi che devono raggiungere la stazione ecologica, è giusto creare un collegamento meno impattante, è importante dare loro la possibilità di vivere in sicurezza la frazione“.