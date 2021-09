Incontri con le eccellenze, l’ex prefetto e consigliere di Stato Francesco Tronca torna in città

L’ex prefetto di Lucca e oggi consigliere di stato Francesco Paolo Tronca torna in città. L’appuntamento mercoledì 5 ottobre nell’ambito degli Incontri con le eccellenze organizzati dalla Fondazione Banca del monte di Lucca e la Fondazione Lucca sviluppo, in collaborazione con la direzione scolastica provinciale.

In due momenti, il primo rivolto agli studenti e il secondo aperto al pubblico e in orario serale, Tronca affronterà il tema L’istituzione al servizio del cittadino, declinandolo in tutte le possibili applicazioni, in base alla sua esperienza. Al mattino, nell’auditorium dell’Isi Fermi incontrerà circa 200 alunni in presenza, con alcune scuole della Provincia in live streaming, grazie alla collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale.

La sera, alle 21,15 nell’auditorium del palazzo delle Esposizioni l’incontro sarà aperto al pubblico con accesso libero ai possessori di green pass. Sarà necessaria la prenotazione, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionebmlucca.it o telefonando al numero 0583464062.

Francesco Paolo Tronca dal 1977 ad oggi ha ricoperto molti incarichi a servizio dello Stato. Prefetto di Lucca nel 2003, di Brescia nel 2006, di Milano nel 2013, capo del dipartimento di Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile del ministero dell’interno (2008), commissario straordinario del Comune di Roma nominato da Franco Gabrielli, direttore della struttura ministeriale di controllo contro le infiltrazioni mafiose nella ricostruzione postsismica in centro Italia (dal 2016), commissario straordinario dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano (dal 2017), grande collezionista di memorie garibaldine, vincitore del Premio Curtatone e Montanara (nel 2021), presidente della Biblioteca europea di informazione e cultura di Milano, componente del Consiglio di Stato dal 3 agosto 2017, componente del consiglio di amministrazione del gruppo Esselunga (dal 2020), professore straordinario di diritto pubblico alla Link Campus University di Roma e membro del consiglio di amministrazione dell’Università di Pisa.

Fra le gravi situazioni che hanno visto Tronca nel ruolo capo di Dipartimento dei Vigili del Fuoco ci sono la ricostruzione sismica dopo i terremoti dell’Aquila (2009) e dell’Emilia (2012), il disastro ferroviario di Viareggio (giugno 2009), l’alluvione di Giampilieri (Messina, ottobre 2009), le calamità in Liguria (ottobre 2009), l’incaglio della Nuova Concordia (2012), l’emergenza neve del febbraio 2012, l’incidente porto di Genova (2013).