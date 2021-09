Un premio per i dieci anni dalla scomparsa del dottor Luca Del Bono

In occasione della ricorrenza dei dieci anni dalla scomparsa del dottor Luca Del Bono si è svolta ieri (25 settembre) nella sede dell’Ordine dei medici veterinari di Lucca, la cerimonia di consegna del premio a lui dedicato.

Un modo per ricordare e onorare un professionista, già presidente dell’ordine, da tutti apprezzato e stimato per le sue doti professionali e umane. Ad aggiudicarsi il premio è stata la dottoressa Silvia Rappa per uno studio dedicato alle oculopatie di origine ereditaria nei cani di razza golden retriever valutato come il più meritevole dalla commissione del premio composta dal presidente dell’ordine Stefano Giurlani, e dai professori dell’università di Pisa Veronica Marchetti e Giovanni Barsotti.

A presenziare alla consegna anche la signora Patrizia Pecchia, moglie di Luca Del Bono.