Aprirà sabato (2 ottobre) in via Matteo Civitali il nuovo atelier di Damiano Carrara.

Una scelta non casuale, quella di aprire la prima pasticceria in Italia nella sua città natale: Lucca. Il noto pasticcere e volto della tv chef dei due mondi era già proprietario di ben tre punti vendita Carrara’s in California oltre a essere volto televisivo di show di successo del gruppo Discovery come Bake Off Italia, dolci in forno, Cake Star, Fuori Men e Tarabaralla, finché c’è dolce c’è speranza .

Un nuovo inizio quindi per Damiano Carrara, che ha scelto di lanciare dalla città un ambizioso progetto, simbolo della ripartenza per il settore della ristorazione, che si pone l’obiettivo di valorizzare le aziende e i prodotti nazionali, collaborando anche con piccole realtà artigianali.

“Atelier Damiano Carrara è nato per creare la ricetta perfetta per voi, per farvi entrare davvero nel mio mondo per la prima volta. Il progetto nasce da me, insieme ai miei collaboratori, e ovviamente a tutti voi. L’unione fa la forza e questo Atelier che porta la mia firma rappresenta l’impegno e il lavoro di tante persone che unite hanno creduto e realizzato questo progetto – dichiara Damiano Carrara -. Ho voluto aprire in Italia dopo tanti anni all’estero, spinto dalla voglia di credere in questa nuova avventura realizzata con coraggio e perseveranza in uno dei momenti più difficili della storia moderna. Ho scelto la mia Lucca per respirare l’aria della mia Toscana e per dare il via a questo nuovo inizio dai luoghi delle mie origini“.

L’atelier Damiano Carrara offre un’esperienza totale nel mondo della pasticceria, attraverso un percorso che stimola i 5 sensi e in particolare il gusto, alla scoperta di tutte le proposte dolciarie realizzate con prodotti freschi, stagionali, quasi tutti a Km0 e di altissima qualità. Una qualità che non risparmia neanche l’olfatto grazie alla fragranza creata appositamente da Damiano Carrara con estratti di vaniglia e fiori di cannella, che accompagna il cliente e il tatto, attraverso l’utilizzo di speciali packaging con un texture raffinata.

Ogni elemento dell’Atelier Damiano Carrara è stato studiato e voluto per permettere a tutti di entrare in nuovo dolce mondo, moderno e che rielabora la tradizione in chiave attuale, e di poter osservare con occhi nuovi la pasticceria, anche attraverso il laboratorio a vista, che incuriosisce e regala alle persone piacevoli scoperte. E proprio pensando alla necessità di proporre un’ideale di pasticceria aperta a tutti, che Damiano Carrara ha creato ricette ad hoc tutte prive di glutine e alcune senza lattosio: tutta la produzione utilizza materie prime senza glutine come farine di riso, amido di riso o di mais.

La linea di dolci attualmente disponibile in negozio e prossimamente online offre una vasta e ampia gamma di prodotti, tutti realizzati artigianalmente all’interno dell’Atelier Damiano Carrara: torte da forno, torte fresche, monoporzioni, praline, dragees e spalmabili (nocciola, pistacchio, mandorla), barrette di cioccolata (fondente 70%, Papua Nuova Guinea Latte 204 o Bianco 111), confetture e marmellate (albicocche, lime e vaniglia, confettura di fichi, confettura di pesche merendelle e pepe rosa, marmellata di limoni e curcuma). È in vendita anche uno speciale merchandising: grembiuli per adulti e bambini e profumatore per ambienti con fragranza Dc Atelier creata ad hoc da Damiano. Clicca qui per scaricare la linea di dolci.

I prodotti di Atelier Damiano Carrara sono volti a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e dolciarie locali e italiane in generale; pertanto, da questa esigenza nasce anche la scelta di volersi avvalere di partner nazionali leader nel settore. Le aziende che hanno deciso di accompagnare Damiano Carrara in questo nuovo inizio sono: Ciam, Koma, Roboqbo, Steno, Lainox, Marco, Selmi, Dyson, Lucart, Gr cartotecnica, Fisiocosmetica, Bragard.