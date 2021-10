Rifiuti non ritirati da lunedì, sbotta la titolare di Ciancino: “3200 euro l’anno per questo?”

La prima segnalazione a Sistema Ambiente è stata fatta mercoledì (29 settembre), ma dopo due giorni la situazione non è ancora risolta e inizia a… puzzare. La titolare de Il Ciancino, noto ristorante di San Macario in Piano lungo via Sarzanese, ha la pazienza ormai al limite.

“La nostra spazzatura è stata ritirata lunedì e poi nessun operatore è più passato. Martedì – spiega – ci siamo accorti che i bidoni della carta erano pieni e così il giorno dopo abbiamo avvisato. Le utenze non domestiche hanno il doppio ritiro, come da calendario. Quindi è da martedì che nessuno passa a portare via nemmeno l’umido. La situazione è a dir poco imbarazzante”.

“Spendo 3200 euro all’anno e questo è il servizio che mi viene restituito? Da mercoledì abbiamo segnalato più volte, ma niente. Sistema Ambiente – conclude la titolare, esasperata – fa veramente pena”.