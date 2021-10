“Siete degli angeli”, il grazie della figlia alle infermiere che hanno assistito la madre per anni

“Vi ringrazio infinitamente per tutto quello che avete fatto in tutti questi anni per mia madre. Siete sempre state per noi punto di riferimento sia professionale che umano. Siete degli angeli”.

È questo il messaggio lasciato dalla figlia di Geny Franchi, deceduta lo scorso 17 settembre, alle infermiere che hanno assistito la madre negli anni. In particolare i ringraziamenti della famiglia sono rivolti a Cristiana Allegrini, Lucia Casanova, Laura Gabrielli, Monica Rossi, Patrizia Stefanelli e Doriana Tritto.