Aperta con una cena in maschere medievali l’annata sociale della Round Table 51 Lucca

Si è tenuta sulle Mura la cena di apertura dell’annata sociale della Round Table 51 Lucca.

L’evento, organizzato in maschere medievali, ha avuto come obbiettivo quello di salutare l’inizio di un anno che il presidente, Simone Amato, ha illustrato ad ospiti ed amici presenti. Alla cena hanno partecipato numerose autorità nazionali, presidenti di tavole vicine e anche amici dall’Olanda, ciò a significare l’apertura al cambiamento e alla novità che la tavola vuole apportare in molti ambiti.

Un momento di forte intensità ha rappresentato il ritorno di un già socio, Filippo Picchi, che dopo un periodo professionale fuori dall’Italia, al suo rientro ha voluto continuare la sua esperienza nell’associazione, accrescendo così la visione della stessa e di tutti i suoi partecipanti.

“Non ci resta che augurare a tutti i membri del consiglio direttivo – conclude la nota – una buona annata, ricca di eventi e collaborazioni che esaltino le nostra città”.