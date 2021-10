Asse suburbano più vicino: approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnico economica

Un nuovo, importante passo avanti per la realizzazione dell’asse suburbano.

Questa mattina (12 ottobreI, infatti, il progetto di fattibilità tecnico economica è transitato dalla giunta e nei prossimi giorni approderà in consiglio comunale per essere approvato contemporaneamente all’adozione della variante urbanistica necessaria.

“Gli uffici stanno lavorando alacremente – dichiara l’assessora all’urbanistica Serena Mammini – per rispettare il cronoprogramma che ci siamo dati con la Regione Toscana. Per Lucca si tratta infatti di un’opera strutturale strategica, prevista nel piano strutturale e che andremo a realizzare ricucendo fra loro e mettendo a sistema i vari pezzi di viabilità già esistente. Siamo soddisfatti perché grazie alla collaborazione fra enti finalmente riusciamo a realizzare per davvero un’opera di cui Lucca è sguarnita e che migliorerà in modo importante la mobilità urbana e periurbana”.

Il progetto dell’asse suburbano è stato analizzato lo scorso aprile dalla conferenza di copianificazione della Regione Toscana. A maggio è stata indetta una conferenza dei servizi per acquisire tutti i pareri necessari, che si è conclusa nel mese di luglio. In dettaglio si prevede la realizzazione di due tratti funzionali distinti: il primo, lungo 600 metri, ha inizio dalla rotatoria di via dell’Acquacalda fino all’intersezione tra via Santissima Annunziata e via Martiri delle Foibe; il secondo collegherà via Vecchia Pesciatina dall’intersezione con Martiri delle Foibe, con la rotatoria esistente di via Castracani, all’intersezione con via Dante Alighieri, per uno sviluppo complessivo di circa 300 metri. Le rotatorie esistenti su cui si andranno ad innestare i nuovi tracciati, ovvero in corrispondenza di via dell’Acquacalda e via Castracani saranno modificate e adeguate alla nuova configurazione a quattro rami. Saranno inoltre previste opere minori che consisteranno principalmente nella deviazione di via della Canovetta per garantire l’accesso ai terreni privati.

“L’asse suburbano – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini – insieme al nuovo ponte sul Serchio, che sarà realizzato dalla Provincia, consentirà collegamenti più fluidi e immediati in particolare fra le frazioni ubicate sulla riva destra del Serchio e la zona est della città, verso l’ospedale e quindi verso gli altri comuni della Piana. Contemporaneamente il beneficio sarà esteso anche alle altre zone, dal momento che la circonvallazione risulterà molto alleggerita di tutto il traffico di attraversamento. Quindi questo intervento, al quale stiamo lavorando con grande impegno insieme alla Regione Toscana, per il nostro Comune rappresenta un ulteriore passo avanti nella dotazione infrastrutturale”.

Dopo il nulla osta della giunta di stamani, il progetto dell’asse sarà portato all’attenzione delle commissioni consiliari urbanistica e lavori pubblici, dopo di che approderà in consiglio comunale per essere approvato. Contemporaneamente sarà adottata la variante urbanistica necessaria e da lì scatteranno i 30 giorni utili per le eventuali osservazioni. Una volta terminato l’iter della variante si procederà a indire le gare d’appalto, contemporaneamente per i due tracciati, in modo da poter arrivare ad aprire i due cantieri simultaneamente a metà del 2022 e terminare l’intera opera esattamente un anno dopo, a metà del 2023.