La casa del popolo di Lucca festeggia i primi 3 anni

Il prossimo 28 ottobre la Casa del Popolo di Lucca compie tre anni. A farla nascere la Spocietà popolare di Mutuo Soccorso Garibaldi di Lucca, nata nel 2009, che ha avuto come primo presidente Francesco Giuntoli.

Per il nostro terzo anniversario è stata organizzata per sabato (23 ottobre) una festa con giochi, merende e aperitivi e una significativa iniziativa simbolica: la piazzetta antistante alla Casa del Popolo verrà dedicata a Gino Strada con la partecipazione del gruppo Emergency di Lucca.

Appuntamento dunque dalle 17 in poi alla Casa del Popolo di Lucca a Verciano in via dei Paoli 22.