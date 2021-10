In tanti hanno voluto manifestare la loro solidarietà e il loro attaccamento ad una attività storica. Molti lucchesi si sono presentati all’appuntamenti, esprimendo in questo modo il loro sostegno ai titolari del chiosco Specialità da Piero che rischia di chiudere i battenti.

Come ormai noto, l’attività non è stata inserita nel nuovo piano del commercio approvato dal Comune di Lucca, che ha firmato un’ordinanza di sgombero del locale, rilevando difformità di natura urbanistica. Contro questo provvedimento il titolare ha presentato ricorso al Tar. Il pronunciamento è atteso per martedì (19 ottobre).

Il Comune dal canto suo ha fatto sapere di aver proposto alcune soluzioni ai gestori. Soluzioni che tuttavia prevedono un trasferimento dal sito attualmente occupato.