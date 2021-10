Canale di Moriano, riparate le perdite lungo la muratura

Riparare le perdite di acqua, per scongiurare rischi di allagamento e per assicurare il corretto approvvigionamento d’acqua alla colture della zona.

Con questo obiettivo, gli operai dell’officina interna del Consorzio 1 Toscana Nord sono intervenuti sul Canale di Moriano, in via della Billona ad Arsina, nel comune di Lucca: per stuccare in più punti la muratura del canale, al fine di ripristinare le fessurazioni presenti, e per sostituire una vecchia portella usurata dal tempo e non più funzionante, e che comportava una significativa dispersione d’acqua in una delle fosse limitrofe. Anche l’opera idraulica posizionata è stata realizzata completamente all’interno dell’officina consortile.

“L’intervento è stato effettuato come risposta alle segnalazioni di alcuni cittadini – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – In questo modo, risolviamo il problema di perdite in un tratto del Canale di Moriano: e sappiamo quanto sia importante limitare al massimo le dispersioni d’acqua che, essendo un bene comune che abbiamo molto a cuore, va protetto con cura. Riparare le fessurazioni e sostituire le opere idrauliche non più funzionanti sono opere fondamentali per garantire la corretta funzione irrigua del canale, che approvvigiona gli orti e i campi di molti agricoltori della zona. Questi lavori rientrano tra gli interventi minuti che l’ente consortile effettua ogni giorno: spesso non molto visibili, ma sicuramente decisivi per la sicurezza del territorio”.