San Donato e Sant’Anna, lavori alle fognature e alle griglie di scolo contro gli allagamenti

Un progetto contro gli allagamenti a San Donato e a Sant’Anna: la giunta Tambellini approva il progetto definitivo che porterà alla risoluzione di un problema antico in via Sercambi, angolo via per Corte Capanni e via Mazzarosa. Qui, infatti, a causa delle dimensioni insufficienti delle griglie di scolo, in occasione di piogge più forti o durature si verificano frequenti allagamenti dovuti alla mancanza della fognatura bianca per lo scolo delle acque piovane. Un problema più volte segnalato dai residenti, che verrà risolto con un intervento da 200mila euro. Situazione analoga anche a Sant’Anna, in una traversa di via Vecchi Pardini, dietro Corte Pistelloni: anche qui l’amministrazione comunale procederà all’adeguamento fognario delle acque bianche e in particolare del ponticello che attraversa il fosso S. Anna.

Il passaggio dalla sezione sotto il ponticello alla sezione delle tubazioni presenta un ristringimento considerevole e la presenza delle tubazioni provoca il progressivo accumulo di detriti a monte sotto la sezione del ponte, spesso causa di allegamenti nella zona.

“Una comunità è l’insieme di tanti piccoli interventi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini – e una comunità diventa ancora più vivibile se l’amministrazione comunale riesce a farsi carico delle tante questioni aperte, risolvendole con risposte concrete e certe”.