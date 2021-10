Musica, sport ed eventi: il bando ‘Vivi Lucca 2022’ sarà diviso in tre sezioni

È stata approvata la delibera preliminare per il nuovo bando Vivi Lucca 2022 per la programmazione degli spettacoli e manifestazioni che saranno sostenuti dal Comune in varie forme e andranno a costituire il calendario degli eventi del prossimo anno.

“Il bando sarà pubblicato fra una decina di giorni – dichiara l’assessore alla cultura e allo sport Stefano Ragghianti – la novità è la divisione in tre sezioni più specifiche: musica, sport ed eventi. Questo in considerazione del fatto che circa il 40% degli appuntamenti che ci vengono proposti ha natura musicale, che gli eventi sportivi hanno caratteristiche e necessità differenti così come quelli di natura più eterogenea. In questo modo la programmazione, specialmente musicale, potrà essere più organica e anche il ruolo dell’amministrazione risulterà più forte e teso a privilegiare gli aspetti degli indirizzi culturali di interesse più generale”.

“Vogliamo incrementare le collaborazioni per favorire un sistema più articolato di festival e cartelloni musicali. Anche il settore sportivo troverà criteri di programmazione e sostegno degli eventi, con una specifica valorizzazione a sostegno sia della promozione della città che dello sport in generale. Il bando Vivi Lucca si è dimostrato un valido strumento di programmazione ma dobbiamo aumentare le sinergie e la qualità per far crescere tutto il sistema culturale cittadino – conclude Ragghianti -. Occorre quindi iniziare un processo di ‘spacchettamento’ e diversificazione affinché il ruolo di indirizzo dell’amministrazione sia ancora più incisivo unendo forze ed energie”.