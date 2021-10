Sanità, protesta dei sindacati davanti al San Luca

Tutelare i livelli occupazionali, i diritti contrattuali e la sicurezza sul lavoro. Sono queste i motivi che hanno spinto i sindacati Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl a indire lo stato di agitazione nella sanità.

I sindacati saranno quindi in presidio domani (21 ottobre) alle 11 davanti all’ospedale San Luca per chiedere un accordo unico della mobilità per il personale sanitario, l’indennità per le malattie infettive e doppi turno, progressioni orizzontali e assunzioni.