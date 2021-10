Sale la febbre da Comics, vola alle stelle il prezzo di alloggi e camere nelle strutture ma non è il tutto esaurito

Sale la febbre dei Comics. Certo, in tempi e modi diversi rispetto alle edizioni pre-pandemia, quando non c’erano limitazioni per arrivi e presenze. Soltanto per scendere all’ottobre 2019, di questi tempi a Lucca e dintorni era il tutto esaurito. Oggi, dopo due anni di pandemia, le cose sono diverse. E sul “mercato” ci sono ancora camere in albergo e alloggi in affitto. Ma i prezzi salgono ugualmente alle stesse. Soprattutto nelle ultime ore, quando ormai il countdown è iniziato.

Sono, infatti, aumentate del 169 per cento rispetto agli ultimi sei mesi dell’anno le ricerche di alloggi su Airbnb nel periodo del Lucca Comics and Games. Domande che continuano a crescere allo stesso ritmo dei prezzi: dal 29 ottobre al primo novembre le cifre medie per un appartamento sono lievitate, arrivando a toccare una media di 320 euro a notte nelle poche case rimaste libere.

Appassionati di fumetti e cosplayer in arrivo in città da tutto il mondo che non hanno ancora trovato una soluzione dove dormire, devono fare così i conti con prezzi stellari, con case che arrivano a costare anche 500 euro al giorno. Se alcuni host non si lasciano sfuggire l’occasione, anche le strutture ricettive non sono da meno. Su Booking i prezzi più bassi per le camere rimaste libere viaggiano intorno ai 200 euro a notte.

Nonostante la formula ridotta dell’edizione 2021, con il limite di 20 mila biglietti giornalieri, trovare un alloggio rimane una questione da supereroi.

(Nella foto d’archivio un’edizione del Lucca Comics and Games pre-pandemia).