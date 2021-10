Dall’Oltreserchio sale la protesta: “Code sulla Sarzanese da oltre un mese”

Non se la passano troppo bene i residenti dell’Oltreserchio che, nelle ore di punta, devono percorrere la via Sarzanese in direzione Lucca per accompagnare i figli a scuola o per recarsi al lavoro. Da più di un mese infatti, secondo quanto denunciano alcuni cittadini, nei pressi di Farneta e Maggiano si formerebbero lunghissime code.

Il motivo? Un semaforo provvisorio, che per un breve tratto determina un senso unico alternato che appesantisce la viabilità nei momenti di traffico più intenso. Un problema che si ripresenta a sera, nella fascia oraria di punta del rientro a casa. “Abbiamo chiamato più volte in Comune – dicono alcuni cittadini della zona – ma ci è stato detto che i lavori non sono di loro competenza e che non sanno nemmeno chi è che deve farli. Il brutto è che non possiamo fare nemmeno un’altra strada perché noi, poveri abitanti dell’Oltresechio, abbiamo solo la Sarzanese, quindi zitti e in coda già alle 7 di mattina“.

Ma i problemi per la Sarzanese non finiscono qui. Sulla strada provinciale, dopo i lavori di riasfaltatura di settembre, è stata ritracciata da Anas la segnaletica orizzontale. Non senza sorprese. Sì, perché quella che prima era una striscia di mezzo tratteggiata, è divenuta ora, per un tratto di circa due chilometri, una striscia continua.

E i cittadini si chiedono se non si tratti di un errore materiale della ditta che ha eseguito i lavori. La parte di strada interessata, infatti, attraversa il centro abitato di Ponte San Pietro e, proseguendo verso ovest (direzione Quiesa), separa i paesi di Santa Maria a Colle e San Macario in Piano: è proprio lungo questa via, la più ampia e transitata della zona, che trovano spazio la maggior parte delle attività commerciali: dal panificio al parrucchiere, dal macellaio alla pizzeria, dall’edicola alla farmacia, sia sul lato destro sia su quello sinistro della carreggiata.

La nuova striscia continua, adesso, impedisce agli automobilisti di parcheggiare di fronte a un negozio che non si trovi lungo il proprio senso di marcia. L’assenza di rotonde in zona per fare inversioni, inoltre, non facilita. “Non potremmo nemmeno girare per entrare in casa, è assurdo. Per farlo dobbiamo commettere un’infrazione al codice della strada, a nostro rischio e pericolo: in caso di incidente, infatti, saremmo nel pieno torto”, concludono i cittadini.