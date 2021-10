Sistema Ambiente, cambiano gli orari di raccolta per le utenze non domestiche

Sistema Ambiente comunica che, durante la manifestazione Lucca Comics & Games 2021, in programma dal 29 ottobre all’1 novembre, la raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche del centro storico subirà alcune variazioni.

Il rifiuto organico, il rifiuto indifferenziato, la carta e il multimateriale devono essere esposti entro le 22 del giorno di raccolta. Il ritiro verrà effettuato dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Durante tutti i giorni della manifestazione, il contenitore del vetro deve essere esposto tra le 17,30 e le 18. Il ritiro sarà eseguito dopo le 18.