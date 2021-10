Vcs attacca: “Comics, troppi rischi per i contagi Covid”

“Covid and Games. Questo è il nome appropriato per l’edizione 2021“. La stoccata arriva proprio nel giorno inaugurale del festival che torna in presenza dopo un anno di stop dal comitato Vivere il centro storico che punta il dito contro lo svolgimento dell’evento.

“Non riusciremo mai a sapere quante persone si contageranno con queste incoscienti e ingiustificabili modalità di gestione – sostengono da Vivere il Centro Storico -, ma con il Covid in risalita è facile immaginare che saranno migliaia se non decine di migliaia le persone che dovranno ricorrere alle cure mediche. Il tutto per far affittare qualche camera al nero e vendere panini e camere d’ albergo a tre volte il loro prezzo normale. Se si voleva fare una cosa del genere bisognava chiedere, come minimo, il green pass alle porte, ma così non è stato. Pensare di mantenere il distanziamento con così tante persone che si ritrovano in spazi all’aperto, ma comunque molto ristretti, oppure pensare di far rispettare l’utilizzo delle mascherine è pura follia. Ci domandiamo come possano dormire tranquille quelle persone che dovrebbero sentirsi colpevoli di tutti i contagi che con la loro incoscienza hanno contribuito a provocare”.