A Sant’Angelo la festa della castagna

Il gruppo attività Sant’Angelo dopo il periodo di stop legato alla pandemia, ha ripreso già nel periodo estivo le sue attività e dopo il successo della festa del tordello e della birra lanciano una nuova iniziativa.

Il 7 novembre è infatti in programma in paese la festa della castagna che vedrà una giornata ricca di eventi grazie alla partecipazione della compagnia dei balestrieri, della scuola di pattinaggio, della scuola di ballo country e della samurai karate oltre che dell’associazione Arca di Noè che da anni collabora con noi in diversi momenti dell’anno. Il ricavato della festa verrà utilizzato per l’ acquisto di tre defibrillatori che verranno donati a due scuole e uno alla struttura.