Oltre 10mila arrivi soltanto con i treni e tanta folla per le strade del centro storico. Lucca Comics and Games non perde il suo smalto e anche se l’edizione del ritorno in presenza degli eventi ha avuto, ovviamente, limitazioni, la terza giornata conferma ancor più delle prime due andate in archivio l’attaccamento al festival dei fumetti e dei videogiochi.

Il grande afflusso in centro storico ha raggiunto il suo picco tra le 16 e le 17 di oggi (31 ottobre), complice la giornata festiva e la clemenza del meteo. In questa fascia oraria – poco prima dell’inizio del deflusso – è nuovamente scattato il piano anti affollamento nella zona di piazza Napoleone, proprio come era accaduto anche ieri.

In via Veneto e in via San Girolamo sono stati collocati gli sbarramenti dove è stato temporaneamente impedito l’accesso a chi non avesse il biglietto, indirizzato a percorsi alternativi. E’ stato invece consentito il deflusso verso la Porta San Pietro per consentire lo spostamento in sicurezza ed evitare una eccessiva calca nel quadrilatero tra piazza Napoleone e Piazza San Michele, vero polo di attrazione anche oggi.

“Contro ogni previsione – ha spiegato l’assessore alla protezione civile, Francesco Raspini – quello di oggi è stato il giorno che ha registrato il maggiore afflusso di persone, con quasi 10mila persone arrivate in treno. Abbiamo attivato il piano anti assembramenti in piazza Napoleone in modo da evitare problemi ma anche oggi tutto è filato liscio”.

“C’è stata tanta affluenza questa mattina al polo fiere – ha spiegato il direttore della logistica di Lucca Comics -: ottimo l’afflusso anche al Real Collegio, al mondo dei giochi e delle carte”.