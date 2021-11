Coni, ripartono i corsi della scuola dello sport

Nel mese di novembre ripartono in presenza (al momento) i corsi della scuola dello sport alla sala Frezza al Coni point di Lucca. Due sono i moduli previsti: uno dovrà interessare gli istruttori di base/settore giovanile con le seguenti tematiche 3 ore di auxologia, 3 ore di comunicazione e gestione del gruppo ,3 ore di sviluppo capacità coordinative.

L’altro modulo interessa i dirigenti di società con le seguenti tematiche: 3 ore sulla gestione delle risorse umane e comunicazione (responsabilità sociale), 3 ore sulla gestione delle problematiche post Covid, 3 ore sullo sviluppo degli elementi di base per la gestione economica delle società.

I docenti dei corsi saranno esperti inseriti nella scuola regionale dello sport del Coni, ed è prevista una partecipazione massima al momento di 30 persone (per ciascun corso).

Nei prossimi giorni uscirà il programma con le date nel dettaglio, mentre l’orario sarà dalle 18,15 alle 21,15.

Per prenotazione inviare email a lucca@coni.it

Infine per il prossimo quadriennio si è completato l’elenco dei fiduciari zonali che affiancheranno il delegato provinciale Stefano Pellacani sul territorio: sono Lucio Nobile e Gianfranco Battaglia (Lucca città), Cecilia Batori e Francesca Bonin (Versilia), Elena Bruno (Piana Lucca), Piero Pellegrineschi (Garfagnana e Media Valle), coordinatrice tecnica Alessandra Bertagni.