Cambiamento, transizione e ripartenza. L’edizione di Lucca Comics and Games 2021 volge al termine: oggi (1 novembre) il gran finale della manifestazione tornata con gli eventi in presenza dopo un anno di stop in cui il festival aveva, gioco forza, dovuto reinventarsi privilegiando il canale della comunicazione digitale, con Lucca Changes.

L’edizione di quest’anno, seppure in formula ridotta, ha dimostrato di essere sempre verde: nella giornata di ieri si è registrato il clou delle presenze finora, con quasi 10mila arrivi solo con i treni.

Oggi l’ultimo round, sotto la pioggia. Il maltempo ha causato qualche problema per l’accesso alle aree in cui è suddivisa la manifestazione di quest’anno. In particolare al Polo Fiere si sono create lunghissime code per l’accesso alla Japan Town che quest’anno per la prima volta è stata allestita in quest’area decentrata. La pioggia ha provocato problemi anche per il servizio navetta studiato per accompagnare al padiglione i visitatori: oltre alla gente in fila con gli ombrelli aperti si è creato, a metà mattinata, un ingorgo di navette all’accesso al Polo Fiere. Per la gente in fila attese anche di un’ora.

Sul fronte degli arrivi, si attende anche oggi un ottimo afflusso, con l’incognita della pioggia. In mattinata situazione scorrevole sul fronte del traffico e tanti arrivi con i treni.