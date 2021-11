Scrutatori di seggio, c’è tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda

Ci sarà tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda di iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio, in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Albo degli scrutatori: c’è tempo fino al 30 novembre per presentare domanda di iscrizione

L’iscrizione viene fatta su domanda dell’interessato e rimane valida finché non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’albo: per questo basta presentare domanda una sola volta e non ripeterla ogni anno. Possono presentare la richiesta tutti i cittadini residenti e iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lucca che abbiano assolto gli obblighi scolastici. Gli scrutatori, che saranno in seguito nominati tra i cittadini iscritti all’albo dalla commissione elettorale comunale in seduta pubblica, riceveranno comunicazione prima della data fissata per le consultazioni elettorali. Eventuali rinunce per subentrata incompatibilità o gravi motivi dovranno essere tempestivamente presentate all’ufficio elettorale.

Per presentare la domanda clicca qui. Sul sito è infatti disponibile il modello che, una volta compilato, potrà essere presentato dagli interessati all’ufficio protocollo di Palazzo Orsetti oppure trasmesso via Pec all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it