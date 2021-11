Teatro, nuovo sit-in di protesta dei coristi davanti al Comune

Nuovo sit-in di protesta di Usb città lirica, questa volta di fronte al palazzo Orsetti. I lavoratori del coro lirico della costa si sono ritrovati questa mattina (2 novembre) davanti agli uffici comunali per chiedere un incontro con il primo cittadino a fronte delle “diverse anomalie” segnalate a più riprese dai sindacalisti di base. Incontro che c’è stato: i coristi, sostenuti dagli operatori del teatro cittadino hanno avuto modo di trovarsi allo stesso tavolo con il sindaco e con il direttore pro tempore del teatro del Giglio, Antonio Marino.

Dopo lo scioglimento della Città Lirica, associazione nata negli anni Novanta per promuovere la collaborazione tra i teatri di tradizione (il Goldoni di Livorno, il Verdi di Pisa e il Giglio di Lucca) e l’attività della Fondazione Festival Pucciniano, i coristi che ne facevano parte vivono una situazione di precarietà, dal momento in cui, a loro avviso, i teatri preferiscono l’esternalizzazione. Esternalizzazione che, sempre secondo l’Unione sindacale di base, non sempre avverrebbe in maniera trasparente.

“Siamo qui a nome del coro storico che per anni ha lavorato all’interno del teatro del Giglio e che ora lavora solo al Festival Pucciniano per denunciare le irregolarità che a nostro avviso ci sono state nella scelta del coro per tre stagioni teatrali passate, affidate a una cooperativa esterna – spiega il sindacalista di base Francesco Segnini in rappresentanza del coro lirico della costa -. Da quello che ci risulta, e che abbiamo segnalato anche all’ispettore del lavoro, questa cooperativa non aveva le carte in regola per occupare quel posto. Vogliamo quindi chiarezza e trasparenza da parte degli enti competenti, sui criteri di scelta e sul futuro dei nostri coristi, anche in vista della prossima apertura di stagione”.

Trasparenza che è stata assicurata dal primo cittadino nel corso dell’incontro, dove il direttore del teatro del Giglio ha fatto chiarezza sulle questioni che riguardano il coro e rassicurato i lavoratori del teatro sugli assetti del futuro.