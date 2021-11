Unità nazionale e forze armate, in Cortile degli Svizzeri le celebrazioni del 4 novembre

Si terranno come da tradizione in Cortile degli Svizzeri le celebrazioni per il giorno dell’unità nazionale e per la giornata delle forze armate, in programma giovedì (4 novembre).

La cerimonia, organizzata dalla prefettura di Lucca, dalla Provincia, dal Comune e dalle associazioni combattentistiche patriottiche e d’arma inizierà alle 10 con lo schieramento del reparto di formazione, l’ingresso dei gonfaloni dei Comuni e dei làbari delle associazioni, gli onori, l’alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai caduti nello stesso Cortile. La lettura dei messaggi delle autorità comincerà con l’intervento del prefetto di Lucca Francesco Esposito, a cui seguiranno quelli del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e del presidente della Provincia Luca Menesini.

L’orazione ufficiale sarà affidata al presidente provinciale dell’Associazione nazionale carabinieri Filippo Colasanti. Concluderà le celebrazioni la Santa Messa, che sarà officiata alle 11,30 nella chiesa di San Paolino. L’accompagnamento musicale è affidato al corpo Giacomo Puccini di Nozzano Castello. La cerimonia è aperta alla cittadinanza.