Bertocchini chiude sulla manifattura sud: “È un treno che non ripassa più”

Manifattura sud, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca la partita è chiusa da luglio. E si è già quantificato il danno, pari a 1,7 milioni di euro che diventano 1,3 al netto delle imposte.

Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, ha rotto gli indugi sulle nuove polemiche intorno al project financing con Coima e alla lettera del Mef che chiede lumi sull’investimento e su eventuali rischi per il patrimonio legati anche al progetto Lucca Solare.

Bertocchini chiude anche la porta a un eventuale intervento sul bando di vendita parziale della manifattura sud: “Non ci interessa – dice – ristrutturare per poi affittare. Altrimenti avrebbe ragione chi ci dava degli speculatori. Noi miravamo a un vero progetto di riqualificazione urbana di quello che era poco più che un rudere. Sono treni che passano una volta sola e questo ormai è passato e non ritorna più”