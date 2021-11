Nuovo parcheggio di Aquilea, ok in Consiglio: ad inizio 2022 il via ai lavori

Nuovo parcheggio ad Aquilea: i lavori partiranno a inizio 2022. E’ una delle azioni varate con il via libera alla variazione al piano triennale delle opere pubbliche, passata stasera (4 novembre) al vaglio del Consiglio comunale.

Dopo la consueta fase delle raccomandazioni, con botta e riposta tra sindaco e consiglieri, il dibattito si è spostato sulla terza variazione al programma triennale delle opere pubbliche. A presentare la pratica, così come fatto in commissione è l’assessore Francesco Raspini.

In programma anche 460mila euro di interventi di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, ci sarà un maxi intervento di riforestazione urbana nelle scuole e nei parchi pubblici.

La delibera è stata approvata con 19 voti favorevoli e 6 astenuti.

La discussione si è poi spostata sul “bilancio di previsione 2021-2023, variazione alle previsioni di competenza e di cassa”. Ad entrare nei dettagli della pratica, così come fatto in commissione, è l’assessore Giovanni Lemucchi.

“Si tratta dell’ultima variazione del 2021 – dichiara l’assessore Giovanni Lemucchi -. Si procede all’utilizzo del così detto ‘fondone’ di un milione e 200mila euro, accantonato in sede di assestamento di bilancio nel luglio passato. Di questi 474mila euro vanno a Sistema Ambiente a copertura della quota variabile delle utenze non domestiche, per cui sono stati distribuiti contributi di 1 milione e 400mila euro. Altri 250mila euro vanno a coprire i contributi degli affitti a famiglie disagiate, 200mila euro per la Fondazione casa, sempre a supporto alla morosità per emergenza sanitaria. Poi ci sono 230mila euro a sostegno del sistema educativo, di cui 140mila per i contributi all’acquisto di arredi per la didattica all’aperto, 200mila euro per le misure dei protocolli di sicurezza per la prima infanzia, legati all’emergenza Covid. Come le precedenti variazioni, abbiamo privilegiato il sistema del sociale il sistema scolastico e i contributi alle attività produttive. Si registra una minore spesa di 50mila euro per il servizio di ristorazione scolastica. Da registrare anche alcune minori entrate: 500mila euro dai parcheggi e 440mila euro da Torre Guinigi, Torre delle Ore e l’orto botanico”.

La pratica è stata approvata con 18 voti favorevoli e 3 astenuti.

Ok all’unanimità alla variante urbanistica per il nuovo parcheggio di Aquilea, che era stato scelto fra i progetti dei lavori pubblici partecipati, come specificato dall’assessora Serena Mammini. In Consiglio è approdata una variante al regolamento urbanistico semplificata, dopo che il progetto ha superato anche il vaglio della conferenza di copianificazione. L’obiettivo è quello di riuscire ad appaltare l’opera entro tre mesi.

Via libera da parte del consiglio comunale – con 20 voti favorevoli e 2 astenuti – anche all’avvio al percorso di acquisizione del monastero delle suore agostiniane di Vicopelago.

Ok, infine, al secondo aggiornamento alla programmazione biennale 2021 e 2022 delle acquisizione dei beni e dei servizi del comune di Lucca (19 favorevoli e 2 astenuti) e all’adeguamento del contratto di servizio relativo alle attività di riscossione delle entrate (19 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto).

Il Consiglio si era aperto con gli auguri e il benvenuto al nuovo segretario, Fulvio Spatarella.