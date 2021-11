Sistema Ambiente, c’è lo sciopero: possibili disagi lunedì 8 novembre

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno indetto uno sciopero generale dei lavoratori del comparto d’igiene ambientale per lunedì (8 novembre). A essere coinvolte sono tutte le aziende pubbliche e private del settore, compresa Sistema Ambiente.

Per l’intera giornata di lunedì non sarà quindi garantito il normale svolgimento del servizio del gestore dei rifiuti che riprenderà regolarmente da martedì (9 novembre). Per eventuali informazioni o segnalazioni è possibile consultare il sito sistemaambientelucca.it, i numeri 0583 33211 e 0583 343645, scrivere a infoa@sistemaambientelucca.it o su whatsapp al numero 333 6126757 oltre alle pagine Facebook e Instagram di Sistema Ambiente Lucca.