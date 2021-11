Suolo pubblico, scatta il rimborso per le somme pagate e non dovute dalle imprese nel 2020

Dal Comune arriva il rimborso per chi nel corso del 2020 era interessato da agevolazioni o esenzioni della tassa per l’occupazione del suolo pubblico decise dall’amministrazione comunale, ma non ne ha usufruito poiché aveva già versato l’intero importo.

“In sostanza – spiega l’assessora alle attività produttive Chiara Martini – l’amministrazione ha assunto a luglio 2020, con la manovra Lucca Riparte, il provvedimento a favore di tutta una serie di categorie economiche estremamente penalizzate dalle misure restrittive dovute alla pandemia. C’erano tuttavia diverse imprese che avevano già pagato la Cosap per tutto l’anno e dunque, adesso, intendiamo andare a restituire le somme di denaro che non erano dovute. Si tratta di una cifra complessiva di un certo rilievo, poiché ammonta a circa 170mila euro. Invitiamo dunque tutte le imprese interessate a farsi avanti per essere liquidate”.

Tutti i soggetti interessati ad avere il rimborso dovranno compilare il modello che è possibile reperire sul sito del Comune di Lucca e a trasmetterlo entro il 30 novembre all’indirizzo di Pec comune.lucca@postacert.toscana.it, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità.