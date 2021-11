Croce Verde di Ponte a Moriano, aperte le iscrizioni al corso per soccorritori

Sono aperte le iscrizioni al corso soccorritori 2022 base ed avanzato della Croce Verde di Ponte a Moriano. Il corso inizierà il 20 gennaio prossimo alle 21, con lezioni tenute il lunedì ed il giovedì. Requisiti di ammissione è aver compiuto al momento dell’esame, 16 anni per il corso base e 18 anni per il corso avanzato. Il corso è valido anche per i crediti formativi scolastici. Le lezioni si terranno in presenza o online secondo il numero degli iscritti e le leggi in vigore al momento del corso. Se prorogato il green pass sarà obbligatorio per la partecipazione al corso.

Per iscriversi o direttamente al seguente indirizzo: (clicca qui), o compilando l’apposito modulo reperibile in sede o sul sito internet della Croce Verde (clicca qui). Il modulo va poi consegnato in sede o inviato ai seguenti recapiti dove è possibile anche avere informazioni: tel 0583406490, fax 0583578586, email info@croceverdeponte.it