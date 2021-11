Qualità della vita, Lucca scala 22 posizioni nella classifica di ItaliaOggi

Lucca scala la classifica sulla qualità della vita stilata da ItaliaOggi – Cattolica. La nostra città, infatti, passa dalla 67esima alla 45esima posizione, collocandosi a metà tra le città del Nord – che quest’anno scalano la classifica e le città del Sud, che perdono punti.

Un dato quello di Lucca doppiamente positivo, come si evince dal dossier, visto che si basa su un anno particolare, il 2020, quello della pandemia.

La classifica di ItaliaOggi

Lo studio incorona Parma come prima in classifica, seguita da Trento e Bolzano. Nella top ten c’è un’altra Toscana: Firenze che, fermandosi dopo Milano, è al sesto posto per il benessere e la qualità di vita.

Il capoluogo regionale passa da 31esima a sesta. Prato, 59esima, invece è tra le città che perdono più posizioni. Anche Pistoia, 71esima, è tra le poche città del Centro Nord che si trovano nella metà inferiore della classifica insieme a Vercelli, Rovigo, Rimini, Como, Asti, La Spezia, Imperia, Alessandria e appunto Prato. Siena è 12esima – secondo il dossier elaborato da ItaliaOggi, si conferma al primo posto nella classifica del tempo libero e turismo, confermando i piazzamenti conseguiti nelle passate edizioni, così come Rimini, Aosta e Verbano-Cusio-Ossola. Molto meglio di Lucca fa Pisa che si colloca al 25esimo posto, mentre la città dalle 100 chiese batte Livorno (in 47esima posizione) e Massa, 51esima.