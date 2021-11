Asse suburbano, ok in consiglio comunale: cantieri nel 2022

Un altro importante passo avanti per il progetto per la realizzazione dell’asse suburbano a Lucca.

Questa sera (16 novembre), infatti, in consiglio comunale è stata approvata la variante semplificata che permetterà di avviare l’iter anche per la progettazione definitiva ed esecutiva della strada che collegherà la Santissima Annunziata con il viale Castracani, completando idealmente il collegamento anche con il nuovo ponte sul Serchio il cui appalto dei lavori è atteso entro la fine dell’anno.

Il progetto dell’asse suburbano, come ormai noto, è stato analizzato lo scorso aprile dalla conferenza di copianificazione della Regione Toscana. A maggio è stata indetta una conferenza dei servizi per acquisire tutti i pareri necessari, che si è conclusa nel mese di luglio. In dettaglio si prevede la realizzazione di due tratti funzionali distinti: il primo, lungo 600 metri, ha inizio dalla rotatoria di via dell’Acquacalda fino all’intersezione tra via Santissima Annunziata e via Martiri delle Foibe; il secondo collegherà via Vecchia Pesciatina dall’intersezione con Martiri delle Foibe, con la rotatoria esistente di via Castracani, all’intersezione con via Dante Alighieri, per uno sviluppo complessivo di circa 300 metri. Le rotatorie esistenti su cui si andranno ad innestare i nuovi tracciati, ovvero in corrispondenza di via dell’Acquacalda e via Castracani, saranno modificate e adeguate alla nuova configurazione a quattro rami. Saranno inoltre previste opere minori che consisteranno principalmente nella deviazione di via della Canovetta per garantire l’accesso ai terreni privati.

Ad illustrare la pratica è stata l’assessora Serena Mammini: “È un’opera infrastrutturale molto importante – sottolinea -. L’opera prevede un investimento di oltre 7 milioni di euro (7 milioni e 315mila euro per la precisione, 7 milioni arrivano dalla Regione ndr). Ripeto, questa è un’opera importante e strategica per tutto il territorio, insieme al nuovo ponte sul Serchio. Da troppi anni i lucchesi attendono l’asse suburbano, adesso finalmente intravediamo il traguardo”.

Critico il consigliere di SìAmo Lucca Alessandro Di Vito: “Sarebbe importante investire dei soldi per capire come si muove il traffico anche sui quartieri in cui già oggi c’è congestione (zona est, dall’ospedale in poi ndr). Non sono contrario agli assi, ma stiamo attenti a come pianifichiamo”. Sulla stessa linea il consigliere Fabio Barsanti (Difendere Lucca): “L’asse urbano non è di niente di nuovo e intuitivo, ma oggi arriva all’approvazione con alcuni progetti collegati che sono indietro, come il nuovo ponte sul Serchio. Annunci su annunci da Provincia fino alla Regione, ma al momento siamo sempre in attesa di questo ponte, che sempre più complesso di quello sullo stretto di Messina. Questa sera non voterò contrario perché è un’opera che la città aspetta da tempo, non voterò perché alcune soluzioni non mi convincono”.

Così il capogruppo di SìAmo Lucca Remo Santini: “Siamo favorevoli a questo progetto, sono anni che attendiamo il completamento dell’asse suburbano. Lucca sconta decenni di mancate scelte, credo che adesso si debba agire. Il nostro voto sarà favorevole, speriamo che i lavori possano partire al più presto”.

L’assessora Mammini precisa che, in merito al piano-traffico, “sono state investite delle risorse con un studio affidato all’università di Pisa”.

Si astiene il consigliere M5s Massimiliano Bondocci: “Confermo la mia astensione, ho delle perplessità su alcune scelte sulla realizzazione. Quest’opera, che è fondamentale, nasce già vecchia, è vent’anni che se ne parla”.

La pratica è stata approvata con 29 voti favorevoli e 1 astenuto.

Adesso, dopo l’ok in consiglio comunale, scatteranno i 30 giorni utili per le eventuali osservazioni. Una volta terminato l’iter della variante si procederà a indire le gare d’appalto, contemporaneamente per i due tracciati, in modo da poter arrivare ad aprire i due cantieri simultaneamente a metà del 2022 e terminare l’intera opera esattamente un anno dopo, a metà del 2023.

Ok dal Consiglio (20 favorevoli e 2 astenuti) anche all’acquisizione, tramite permuta, “di una piccola area necessaria all’adeguamento di Via per Corte Pistelloni nel tratto compreso tra Via Vecchi Pardini e Via Don Luigi Sturzo in frazione Sant’Anna”.

Notizia in aggiornamento