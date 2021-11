Porta Elisa si tinge di viola per la Giornata mondiale della prematurità

Porta Elisa si accende di viola per la Giornata mondiale della prematurità, celebrata ogni anno il 17 novembre.

Lucca ha infatti aderito alla campagna di sensibilizzazione sul tema dei neonati pretermine, volta a richiamare il valore dell’assistenza e sottolineare l’importanza della prevenzione dei fattori di rischio che possono favorire il verificarsi della prematurità. I neonati pretermine sono quelli che vengono al mondo prima della 37esima settimana di età gestazionale e rappresentano una grande sfida per la neonatologia e per la società. Secondo i dati ufficiali della Società italiana di neonatologia, ogni anno in Italia nascono circa 30mila bambini prematuri e il nostro Paese registra un tasso tra i più bassi al mondo di mortalità dei neonati molto prematuri, vale a dire bambini nati di peso inferiore a 1500 grammi e a meno di 32 settimane di gestazione.