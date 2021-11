Manifatture sigaro toscano, Luca Cordero di Montezemolo in visita a palazzo Orsetti

Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Manifatture Sigaro Toscano, è stato ricevuto questo pomeriggio (18 novembre) dal sindaco Alessandro Tambellini a Palazzo Orsetti.

Montezemolo era accompagnato dall’amministratore delegato dell’azienda Stefano Mariotti e si è trattenuto a colloquio con il primo cittadino dimostrando interesse e apprezzamento per Lucca, per il suo patrimonio storico e artistico e per il vivace tessuto produttivo.