Condotto pubblico, il Consorzio non ci sta: “Continuati gli interventi nonostante la competenza non sia dell’ente”

E’ bagarre fra il Consorzio di bonifica e la presidente della commissione speciale sul condotto pubblico, Alessia Angelini.

L’ufficio di segreteria del presidente del Consorzio 1 Toscana Nord invita formalmente la presidente “a voler rivedere le affermazioni rilasciate in quanto giuridicamente inesatte, non provate scientificamente, lesive dell’immagine dell’ente e, soprattutto, evidentemente infondate”.

“Dal punto di vista normativo – si spiega in una nota dell’ente – la Regione Toscana, con delibera di consiglio 81 del 28 luglio scorso, che ogni cittadino di Lucca può consultare direttamente (clicca qui), ha escluso il pubblico condotto dal reticolo di gestione del Consorzio. Il Consorzio, in attesa degli atti normativi della Regione Toscana che definiscano compiti e competenze dei vari enti sul pubblico condotto, e quindi chi deve fare la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, ha ritenuto di continuare comunque gli interventi di manutenzione finalizzati a garantire l’approvvigionamento idrico agli agricoltori. Il Pubblico Condotto ha infatti, a oggi, come definito dalla delibera regionale 81/21, esclusivamente una funzione irrigua”.

“Anche dal punto vista tecnico – si spiega – siamo in presenza di affermazioni evidentemente infondate che cozzano pure contro il buon senso: affermare genericamente che la presenza di alghe dimezzi addirittura la portata del Pubblico Condotto non è suffragato da nessuno studio scientifico e, soprattutto, non risponde alla realtà: le alghe sono state tolte dal consorzio per la quasi totalità proprio in questi giorni. Operazione che di solito ripete, ogni anno, al termine della stagione irrigua, periodo nel quale non si possono ridurre le portate per effettuare interventi nel pubblico condotto al fine di assicurare l’approvvigionamento idrico agli agricoltori. Anche l’affermazione secondo la quale il fondo del canale sarebbe così pieno di sedimenti da innalzare i livelli è palesemente infondata: chiunque si affacci alle spallette di via dei Fossi, potrebbe vedere tranquillamente il fondo e questo grazie all’intervento del Consorzio di Bonifica che, alcuni anni fa, ha rimosso tutti i detriti, riparato e riqualificato le spallette e gli accessi del canale”.

“Il Consorzio ha speso, in questi anni, quasi 600.000 euro solo per lo smaltimento a discarica dei fanghi accumulati sul fondo – si ricorda -, corrispondenti a oltre 4.000 tonnellate di materiale. A cui si aggiungono i quasi 700.000 euro spesi dei privati proprietari delle centraline, oltre che per stuccatura e riprese di intonaci, anche a tale scopo. La somma complessiva spesa dal Consorzio per interventi di manutenzione sul condotto pubblico ammonta a 1.579.499 di euro. A questi si aggiungono gli interventi previsti per il 2021, per ulteriori 252.260 euro, in corso di esecuzione destinati principalmente alla sistemazione delle opere murarie. E nel piano delle attività del consorzio è previsto, per i prossimi anni, di continuare a spendere da 200.000 e 300.000 euro l’anno. Certo: si può sempre fare di più e meglio, ma dati oggettivi dicono che siamo in presenza di un impegno per la manutenzione del Pubblico Condotto, così rilevante negli importi economici e costante nel tempo, che non ha precedenti in tutta la sua storia”.