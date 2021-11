Nuovi lavori al cavalcavia di Gattaiola: scatta il senso unico alternato

Prosegue la seconda tranche dei lavori di messa in sicurezza del cavalcavia autostradale di via di San Donato a Gattaiola, che, come noto, era stato chiuso nel marzo scorso dopo che un mezzo pesante aveva urtato contro un pilone di sostegno del ponte.

Dopo i primi lavori di messa in sicurezza partiti già a inizio aprile, il tratto sopraelevato che attraversa l’A11 Firenze mare sarà oggetto di ulteriori interventi di manutenzione da parte della ditta incaricata.

Da lunedì prossimo (22 novembre) e fino al 31 dicembre scatteranno nuove modifiche alla viabilità. In particolare sarà effettuata una chiusura alternata delle due corsie di marcia nel sottovia autostradale e sarà istituito il senso unico alternato regolamentato da un impianto semaforico. Per i residenti, che già all’epoca della prima chiusura, avevano protestato, si apre una nuova fase di disagi.