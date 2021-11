L’azienda agraria dell’Istituto tecnico agrario Busdraghi a Mutigliano celebra la festa dell’albero.

Saranno messe a dimora, a titolo dimostrativo, alcune piante forestali fornite dai carabinieri forestali di Lucca. Sarà presente un rappresentante del Comune di Lucca, proprietario dei terreni dell’azienda agraria della scuola. Le classi interessate all’iniziativa sono la 2A e la 2B; inoltre saranno chiamati a partecipare anche alunni di altre classi in rappresentanza dei loro compagni.

La partnership fra il Busdraghi e i carabinieri forestali di Lucca continuerà con un progetto a lungo termine, denominato Un albero per il futuro: prima dell’inverno un appezzamento dell’azienda agraria della scuola, attualmente a prato stabile, ospiterà circa 100 piante forestali, anch’esse fornite dai carabinieri forestali.

Si formerà un bosco che si unirà agli altri boschi che in tutta Italia i carabinieri forestali stanno creando in collaborazione con le scuole. Lo scopo è mitigare il riscaldamento globale. Infatti, come è stato ribadito alla recentissima Cop 26 di Glasgow, la forestazione e la cura dei nostri alberi sono un potente mezzo per assorbire l’eccesso di gas serra.