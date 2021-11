Rimossi i sacchi di rifiuti da via delle Pierone

Sono stati rimossi i sacchi abbandonati sul ciglio della strada in via delle Pierone a San Vito.

La segnalazione era stata presa in carico da Sistema Ambiente, ma i sacchi non erano ancora stati rimossi perché l’azienda, in collaborazione con la municipale stava cercando di risalire agli autori del gesto.

Sacchi di raccolta indifferenziata abbandonati per 20 giorni in via delle Pierone – Luccaindiretta

In realtà, dagli accertamenti è emerso che i sacchi erano stati lasciati in seguito a una pulizia straordinaria e rimozione di rifiuti abbandonati, ma per un disguido non erano stati segnalati subito.