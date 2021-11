Covid, Menesini: “Cosa c’è di diverso dal novembre 2020 al novembre 2021? Il vaccino”

Il presidente della Provincia Luca Menesini rinnova l’appello alla vaccinazione, ricordando come lo scorso anno, il 23 novembre, la Toscana fosse in zona rossa.

“Il 23 novembre 2021 la Toscana è in zona bianca, con percentuali di posti letto occupati (soprattutto posti letti in reparto) lontane dal cambio di colore – ricorda Menesini -. Cosa c’è di diverso dal novembre 2020 al novembre 2021? Il vaccino. La Toscana è la regione italiana con il più alto numero di persone vaccinate. L’inverno però è ancora lungo e dobbiamo mantenere alta l’attenzione, usando tutte le precauzioni anti-contagio Covid che abbiamo imparato in questo anno e mezzo. E ancora: vacciniamoci se ancora non lo abbiamo fatto. Chi lo ha fatto e può fare la terza dose, proceda con la terza dose. Più persone sono vaccinate meno gira il virus e più proteggiamo noi stessi, gli altri e soprattutto, le persone fragili e anziane”.