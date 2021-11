Lucca Visioni, a Corte dell’angelo il laboratorio per i giovani del teatro del Carretto

Una settimana di audience development a Corte dell’Angelo. Qui è in corso il laboratorio della rassegna di teatro contemporaneo Lucca Visioni, organizzata dal teatro Del Carretto e curata da Jonathan Bertolai.

Andranno avanti nei prossimi giorni quindi le audizioni nella saletta per il progetto nel corso del quale un gruppo di ragazze e ragazzi viene incoraggiato a riflettere e dialogare con spirito critico sugli spettacoli che andranno a vedere o che hanno visto la sera precedente. A condurre il laboratorio è Igor Vazzaz, che al primo appuntamento ha ospitato il regista e attore Dario De Luca.

A portare i saluti dell’amministrazione è stato il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci.

“Ringraziamo Lucca Visioni e il Teatro Del Carretto per aver coinvolto la Corte dell’Angelo nel loro progetto – sottolinea Bianucci – I nostri spazi sono a disposizione per le iniziative che vedano un protagonismo dei nostri giovani, in particolare proprio in ambito culturale”.