Nella piazza di Ponte a Moriano un flash mob contro la violenza sulle donne

Flash mob in piazza Cesare Battisti per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Ponte a Moriano. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli alunni delle classi seconde e terze si sono recati nella piazza del paese e intorno alle due panchine rosse hanno manifestato, in modo silenzioso, l’impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Nell’occasione le ragazze tenevano in mano una candela rossa, mentre i ragazzi avevano un fiore rosso e una mascherina su cui erano state scritte alcune frasi significative.

Al termine del flash mob, candele, fiori e mascherine sono stati sistemati nell’atrio della scuola dove, per la celebrazione di questa giornata, è stato realizzato un allestimento simbolico.

Un’occasione per riflettere su un tema così drammatico ed attuale e per continuare quel percorso formativo ed educativo basato sul rispetto delle diversità e dei diritti.