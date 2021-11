Torna l’immancabile appuntamento prenatalizio con il mercatino-fiera Arti e Mestieri, in programma per sabato 27 e domenica (28 novembre) nella tradizionale location di piazza San Giusto e piazza XX Settembre. In un centro storico che già si sta vestendo a Natale, gli artigiani/artisti del mercatino dell’artigianato, non mancheranno di proporre per il week-end in arrivo, i loro prodotti e le loro creazioni ai tanti cittadini e turisti che affolleranno le vie del centro come di consueto. “Sono tante e di vario tipo le creazioni in esposizione dalle quali prendere spunto per una simpatica idea regalo, anche per il prossimo Natale – raccontano alcuni ambulanti -. Tra le varietà si possono trovare, banchi di bijoux in argento, ceramica e uncinetto, prodotti naturali per la cura del corpo, penne stilografiche lavorate al tornio, borse, cinture e bracciali in pelle, sassi dipinti, lavanda profumata, splendidi dipinti dei tanti pittori, ed altro ancora”. Tanto è l’entusiasmo da parte degli operatori, quanta è la voglia di rilancio di tutte le attività dopo il tremendo periodo di pandemia che la nostra società vuole lasciarsi alle spalle. Appuntamento quindi al prossimo fine settimana per un tradizionale mercatino all’insegna dell’artigianato locale.

