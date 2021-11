La Chiesa dopo il Concilio, si presenta il libro di don Cerri tra storia e ironia

Dov’è finito il Concilio? Curiosità e stranezze è il nuovo libro di don Franco Cerri che sarà presentato a Lucca, mercoledì prossimo (1 dicembre) alle 18, nel salone dell’arcivescovato.

Un libro che raccoglie, con un stile particolare, la vita della Chiesa negli anni del dopo Concilio. L’autore, con umorismo e con un pizzico di satira, mostra come il rinnovamento portato dal grande evento ecclesiale, sia stato in gran parte dimenticato, sia pure accogliendone alcuni aspetti.

La Chiesa, popolo di Dio, la Chiesa nel mondo, l’apostolato dei fedeli laici, il rinnovamento liturgico, la centralità della Parola di Dio, il dialogo ecumenico, l’attività missionaria della Chiesa, sono tra i grandi temi Concilio Vaticano II che, “accolti con entusiasmo in un primo momento, si sono messi da parte – è quanto sostiene l’autore – nel cammino di questi anni, più o meno volutamente. Del resto, la resistenza agli insegnamento di papa Francesco, la dicono lunga in merito”.

Dai fatti riportati in questo libro, “curiosità e stranezze”, viene messo in evidenza quanto quelle grandi linee conciliari “siano state e sono tuttora in attesa di diventare vita vissuta di una Chiesa che voglia vivere in pienezza la sua missione nel nostro tempo”.

Il libro vuole essere un “catechismo divertente”, perché il lettore sorridendo rifletta.

Il libro è reperibile a Lucca alla Cooperativa del clero a Lucca in via Arcivescovado e nella chiesa di san Giusto. È in vendita anche on line.