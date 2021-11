Luci di Natale, i commercianti: “Il Comune ha fatto un pasticcio”

“Le luci di natale? Un pasticcio”. Così Confcommercio commenta le parole dell’assessora alle attività produttive del Comune di Lucca Chiara Martini dopo le proteste dei commercianti per alcune strade rimaste al buio.

“Leggiamo – si legge in una nota dell’associazione – della volontà di raccogliere l’elenco di tutte le strade rimaste al buio. Esortiamo il Comune, da questo punto di vista, ad agire il prima possibile, visto che già oggi siamo abbondantemente fuori tempo massimo. Al tempo stesso non riusciamo a comprendere come questa divisione fra strade di serie A e di serie B che il Comune ha fatto sia stata possibile. Il numero delle strade e quello delle pendane disponibili sono – o forse sarebbe meglio dire ‘avrebbero dovuto essere’ – chiari e oggettivi. Bastava mettersi a un tavolo e suddividere le luci strada per strada, in modo che ogni zona del centro storico e dei quartieri della prima periferia risultasse coperta”.

“Ricordiamo infatti – prosegue la nota – come il problema non investa solo il centro storico, ma anche l’esterno della città: anche dai quartieri ci sono giunte numerose segnalazioni di protesta per strada rimaste al buio o illuminate comunque in modo insufficiente. Il Comune parla di problemi amministrativi che l’hanno portato ad affidare il progetto ad un’azienda diversa rispetto a quella iniziale. Il problema qua però non è stato solo temporale, ma anche e soprattutto nella distribuzione delle pendane. E questo è inaccettabile. Quando nei mesi scorsi il Comune ha comunicato alla nostra associazione la decisione di accollarsi quest’anno l’intera gestione del progetto delle luci, ci siamo messi a disposizione come era normale che fosse, vista la pluridecennale esperienza accumulata dalla nostra associazione nella gestione di questo progetto. Per questa ragione abbiamo fornito a suo tempo tutte le informazioni in materia di allacci e quanto altro, rispondendo in modo puntuale a quanto ci è stato chiesto dal Comune, che da quel momento in poi però ha agito in piena autonomia”.