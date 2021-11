Quasi 240mila euro per la copertura della pista di pattinaggio all’ex ostello: servirà un mutuo

Verso una soluzione per la pista di pattinaggio in via del Brennero all’ex Ostello. È stato approvato, infatti, il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di una tensostruttura a copertura.

L’intervento, secondo quanto stabilito nel progetto, costerà 239300 euro e sarà finanziato per poco meno di 45mila euro dalla riprogrammazione del contributo concesso dalla Regione Toscana e per il resto (poco meno di 195mila euro) tramite mutuo da contrarre.

Il progetto definitivo ed esecutivo è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti. L’opera è inserita nel piano triennale delle opere dei lavori pubblici e inserita nell’elenco annuale 2021 e dopo l’approvazione del progetto è possibile procedere all’affidamento diretto dei lavori e del servizio di fornitura e posa in opera della tensostruttura, entrambi lavori inferiori ai limiti di legge di 150mila euro.