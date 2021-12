Le telecamere della Rai all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano. In questi giorni sono state effettuate delle riprese nella parte museale e visitabile della struttura per una trasmissione dal titolo: Sciarada, l’altro novecento – dedicata ai più importanti scrittori del novecento – che andrà in onda su Rai 5 lunedì 20 dicembre alle 21,15.

Una prima serata Rai tutta dedicata a Mario Tobino, che, al termine del programma, vedrà la proiezione del film “Scemo di guerra” (1985) diretto da Dino Risi, con Beppe Grillo e Fabio Testi. Liberamente ispirato al libro di Mario Tobino Il deserto della Libia.

Foto 3 di 3





A Maggiano, le autrici del programma Isabella Donfrancesco e Alessandra Urbani, insieme al regista Enzo Sferra, hanno intervistato Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino, e Michele Zappella, entrambi nipoti dello psichiatra – scrittore. Precedentemente a Roma sono stati intervisti gli scrittori Giulio Ferroni ed Eraldo Affinati, profondi conoscitori della figura e delle opere di Mario Tobino. Il programma, della durata di un’ora, sarà arricchito dalle interviste realizzate a Mario Tobino e custodite dalle teche Rai. Fra queste una lunga intervista realizzata da Enzo Biagi dal celebre studio di Linea Diretta.