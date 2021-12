È stato approvato il progetto esecutivo per il primo lotto di lavori di manutenzione straordinaria al cavalcavia di viale Europa. Intervento che si è reso necessario per ripristinare le superfici in calcestruzzo delle strutture del viadotto, usurate dal tempo e dall’acqua piovana. L’opera di sistemazione era già inserita nel piano triennale del 2021 per un importo complessivo di 530 mila euro.

Durante i sopralluoghi che sono stati condotti dai tecnici, sono state infatti rilevate una serie di problematiche che riguardano sostanzialmente lo stato di conservazione delle superfici in calcestruzzo esposte agli agenti atmosferici. Queste problematiche, sempre secondo i tecnici, sono dovute a molteplici cause che vanno dalla vecchiaia della struttura, ai difetti originali in fase di realizzazione, fino alla carenza di interventi di manutenzione (non) portati avanti negli anni. Tra i difetti riscontrati ci sono le macchie di umidità attiva e quindi la presenza di infiltrazioni dovute alla penetrazione dell’acqua piovana attraverso il calcestruzzo. Quest’ultimo, a sua volta, si presenta eroso nella parte superficiale e in alcuni tratti ossidato nelle armature che rimangono così ben visibili ed esposte.

In questa prima fase i lavori interesseranno la superficie interna ed esterna della parte sospesa mentre non verranno, per il momento, effettuati interventi di manutenzione sui pilastri che saranno oggetto di più approfondite verifiche di vulnerabilità. Per scongiurare il problema delle piogge sull’intera infrastruttura sarà posta una membrana impermeabile, così come saranno ripristinate le armature e il copriferro e risanati i vespai. Nel primo lotto di interventi saranno anche sostituiti i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio in neoprene armato.