Fulvio Spatarella nuovo segretario generale del Comune di Lucca

Dall’1 dicembre Fulvio Spatarella è il nuovo segretario generale del Comune di Lucca.

Nato ad Aversa nel 1964, Spatarella si è laureato in giurisprudenza presso alla Luiss di Roma e ha esercitato la professione di avvocato fino al 1994.

Dal febbraio 1994 ha preso servizio quale segretario comunale (a seguito del superamento del relativo concorso nazionale) in Lombardia frequentando il primo corso di formazione iniziale per segretari comunali e provinciali della scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (Ssai) con sede in Roma. Nel 1996 ha conseguito il diploma di specializzazione in diritto civile alla facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Napoli Federico II. Nell’anno 2006, al termine del relativo corso, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (Sspal), ha conseguito l’idoneità per le sedi di segreteria generale fino a 250mila abitanti.

Trascorsi sei anni in Lombardia, dal 2000 ha prestato servizio come segretario comunale (spesso in forma convenzionata associata fra due o tre enti) per i Comuni di Capannoli, Lajatico, Bientina, Montespertoli, Bibbona, Montescudaio, Buti, Calci, Vecchiano, San Giuliano Terme, Castelfiorentino ricevendo alcuni encomi ufficiali dalle amministrazioni con cui ha collaborato. È stato inoltre segretario dell’Unione dei Comuni della Valdera e segretario dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa.