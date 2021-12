“Uffici del teatro del Giglio in condizioni disperate”. A denunciare un’apparente situazione di disagio è il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci che oggi (7 dicembre) effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni dei locali.

“Ci risulterebbe che gli uffici del Giglio siano tenuti in condizioni non ottimali – spiega Bindocci -. Grande disagio del personale, si sarebbe allagata nei giorni scorsi la ex biglietteria. Crediamo che la salvaguardia del patrimonio del Teatro sia una cosa importante. Chiediamo che si faccia subito una operazioni di bonifica. Oggi stesso ho chiesto di fare un sopralluogo al Teatro del Giglio per verificare le condizioni in cui lavorano le persone ed in cui è mantenuta la struttura. La buca nuova non basta per dire che le cose sono migliorata serve attenzione e cura come se fossero cose proprie, questo è valorizzazione dei beni pubblici”.